Francesco Totti, classe infinita: gol stellare in Russia

Totti-show in Russia. L’ex capitano della Roma sta partecipando alla Legends Cup, assieme a tanti campioni del passato e giallorossi come Del Vecchio, Cassetti, Di Biagio, Di Livio e Fuser, in campo per rappresentare l'Italia, prima contro una selezione russa e poi contro la formazione all-stars.

Durante la prima partita contro i padroni di casa, l’attuale dirigente ha lasciato senza fiato il pubblico presente con le sue giocate e la firma su due dei tre gol azzurri (sconfitti 8-3). A fare il giro del web è la rete realizzata su punizione da Francesco, un bolide sotto l’incrocio che ha lasciato il portiere di stucco.

Ma Totti non è solo la stella del torneo, è uno showman a tutti gli effetti e al suo arrivo a Mosca ha partecipato ad una trasmissione televisiva nella quale è tornato a parlare del suo addio al calcio: «Quando finisci la tua carriera, sei sempre un po’ frastornato, era un momento difficile, particolare, dopo 25 anni con la stessa maglia: per me lasciare era veramente una cosa bruttissima, ma tutto ha un inizio ed una fine. La fine è arrivata e sono contento di quello che ho fatto».

Niente da rimproverare al suo ultimo allenatore, con cui sono stati più gli screzi che gli abbracci: «A Spalletti auguro buona fortuna per il nuovo anno».