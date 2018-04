"Mamma mia me sta a parti' la pompa!". Così Carlo Verdone, attore e regista ma anche storico tifoso giallorosso, che sulla sua pagina facebook ha postato un video in cui urla la sua gioia dopo il 3-0 della Roma sul Barcellona che vale le semifinali di Champions League. "E' un sogno, è un sogno. Nun ce credevo, nun ce credevo. Però lui ce credeva, Nerone ce credeva - urla mostrando un busto dell'imperatore - Nerone sì, Nerone sì. Mamma mia che serata... Me sta a parti' a pompa pe' davero qua, famme ferma' aoh..."