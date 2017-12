Il barista gli sottrae il fucile e lo insegue, ma nella sequenza successiva si vede il killer di Budrio - Igor il russo, vestito in tuta mimetica - fuggire via dopo aver ucciso Davide Fabbri con una pistola. Sono le drammatiche immagini diffuse dai carabinieri di Bologna che documentano quanto avvenuto il primo aprile scorso nel bar Gallo di Riccardina di Budrio per mano di Norbert Feher, l'omicida di Budrio e Portomaggiore, l'"Igor il russo" catturato due settimane fa in Spagna.

E intanto proseguono le indagini per dare un volto e un nome a chi ha aiutato nella latitanza Norbert Feher accusato di almeno due omicidi in Emilia all'inizio dello scorso aprile e di altri tre avvenuti a meta' dicembre in Spagna, dove è avvenuta otto mesi dopo i primi fatti la cattura. Una rete i cui contorni, ancora non definiti, potrebbero esseri resi noti entro la metà del 2018, come trapelato oggi nel bilancio di fine anno dei carabinieri a Bologna, impegnati a ricostruire i movimenti del latitante e dei suoi "fiancheggiatori" dalle campagne della bassa ferrarese fino al territorio spagnolo.