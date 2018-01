Il maiale che grufola tra i rifiuti di Roma? "E' un maiale femmina, si chiama Claretta Petacci". E giù risate, a partire dal conduttore. La battuta, se tale voleva essere, l'ha detta Gene Gnocchi durante la copertina di DiMartedì, con Giovanni Floris su La7. Un riferimento offensivo e rivoltante a una delle pagine più controverse della storia del nostro Paese che ha toccato la sensibilità di molti. Tanto che la protesta monta sui social dove l'hashtag #genegnocchi è tra i trend topic della giornata di Twitter.

"Ed io che pensavo che non potessero fare di peggio che violentarla, ucciderla, appenderla per i piedi a piazzale Loreto. Poi arriva Gene Gnocchi e supera ogni lurida vigliaccata dei suoi nonni", scrive un'utente indignata. Un altro si chiede, e non è il solo: "Signora Presidente Laura Boldrini: nulla da dire sulla performance di Gene Gnocchi e Floris?". "Definire una donna morta assassinata, in quel modo, mi fa ribrezzo. Personaggio squallido lui e chi gli permette di dare aria alla bocca"; "Per Gnocchi mi aspetto che venga cacciato a pedate da La7, preferibilmente da una donna"; "Perché gli antifascisti sono più fascisti dei fascisti?", sono solo alcuni dei post pubblicati in queste ore.

Alessandra Mussolini, europarlamentare di Forza Italia e nipote del Duce, ha rilanciato un tweet di Vito Contesi: "Uccidere un fascista non è reato nemmeno dopo morta vero?? Nessuno si indigna... Lo fanno per #razzabianca! Siete persone... anche se di idee diverse da non rispettare!! Ed io non vi rispetto vi combatto!!".