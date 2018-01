Una coltellata dopo l'aggressione subita. Ecco le immagini choc di Milano dove ieri sera un 56enne ha ferito un ragazzo di 17 anni in seguito a una lite esplosa sul bus della linea 80. Secondo la ricostruzione dei carabinieri l'uomo, un autista dell'Atm fuori servizio che viaggiava sul mezzo proprio a fianco alla postazione del guidatore e senza divisa, avrebbe reagito agli insulti e alle aggressioni di un gruppo di adolescenti tirando fuori un coltellino e ferendo al fianco uno di loro.

Il ragazzo è ora ricoverato al Fatebenefratelli e non è in pericolo di vita. L'autista è stato denunciato dai carabinieri per lesioni gravi.