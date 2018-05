Cerimonia di inaugurazione dell’Ufficio Difesa dello Stato del Qatar in Italia: il terzo in Europa dopo quello di Parigi e Londra. Nel video il discorso del Generale Gen. Hilal Ai Almuhannadi, Addetto dell’Ufficio Difesa dello Stato del Qatar in Italia.

Il Generale Gen. Hilal Ai Almuhannadi ha accolto gli Ambasciatori di Qatar, Kuwait, Oman e Lega degli Stati Arabi, oltre ai Capi di Stato Maggiore di Marina, Aeronautica, Esercito, Arma dei Carabinieri e Comando Interforze per le operazioni delle Forze Speciali. Presente anche l’Addetto alla Difesa della Repubblica Federale di Somalia in Italia.

Taglio del nastro condiviso tra il Capo di Stato Maggiore della Difesa dell’Italia, Generale Claudio Graziano. il Capo di Stato Maggiore della Difesa Qatar, Generale Ghanim Bin Shaeen Al-Ghanim e l'ambasciatore dello stato del Qatar, Abdulaziz Bin Ahmed Al Malki Al Jehani.