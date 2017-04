"Gli ultimi Jedi", svelato il primo trailer dell'ottavo episodio di Star Wars

Primo trailer per "Gli Ultimi Jedi" ottavo episodio di Star Wars, nelle sale italiane a metà dicembre. Dura circa due minuti ed è stato svelato in occasione della Star Wars Celebration di Orlando, per i 40 anni della saga. Alla reunion in Florida anche il regista del primo Guerre Stellari, George Lucas, Harrison Ford (Han Solo), e Mark Hamill (Luke Skywalker). Proiettato un tributo video a Carrie Fisher, la principessa Leila scomparsa lo scorso dicembre. Il trailer si apre con un'inquadratura della giovane Ray, la protagonista de "Il risveglio della forza" che forse sarà addestrata da Luke Skywalker