Dolore in tv o tv del dolore. Il confine a volte è davvero labile. Come per quello che è successo oggi a UnoMattina dove Milly Carlucci ha scoperto in diretta della morte del produttore Bibi Ballandi, al quale era molto legata anche per la produzione di Ballando con le stelle. "Dobbiamo dare una notizia che credo ti coinvolga", le dicono i conduttori Benedetta Rinaldi e Franco Di Mare. La conduttrice si è quasi accasciata sullo sgabello su cui era seduta, visibilmente sconvolta. "Non potevamo non dirtelo... Forse non è un momento per chiederti un commento. Ci scusiamo per averti dato la notizia in questa maniera", continua Di Mare davanti alla Carlucci impietrita. In seguito a Storie Italiane, dove Milly ha tentato di continuare il suo tour promozionale di Ballando con le stelle, a Eleonora Daniele ha detto: "Non avrei mai voluto ricevere la notizia in questo modo. Ma voglio essere qui per raccontare il lavoro di Bibi Ballandi".

Una situazione dolorosa e imbarazzante che ha scatenato l'ira di molti utenti. "Credo che neanche la D'Urso arrivi a comunicare la morte di una persona davanti ad un'amica in diretta, come invece è stato fatto a #Unomattina con #MillyCarlucci"; "Complimenti ai conduttori per la delicatezza. Vergognatevi"; "Ma non si poteva evitare di dire alla Carlucci in diretta della morte di #bibiballandi? Non si poteva aspettare la fine del blocco?"; "Hanno sospeso Paola Perego per quella stupidaggine delle donne dell'est e non possono sospendere Di Mare e la Rinaldi per questo scempio?"; sono solo alcuni dei tweet di protesta.