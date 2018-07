Renzo Arbore e la tv: "Guardo solo programmi culturali, lo zapping è il mio rifugio"

Dire Arbore significa pronunciare il nome di un guru della tv. E con il telecomando in mano, il papà di "Bandiera gialla", "Alto gradimento" o "Quelli della notte" cosa guarderà? In questa videointervista ci racconta di fare il tifo per la tv culturale e di fare spesso zapping scegliendo i canali più di nicchia.

Arbore tornerà in tv su Rai2, dopo il successo dello scorso anno, con due serate evento insieme ad Andrea Delogu e Nino Frassica, che oltre 30 anni fa ha scoperto e portato con sé in quel programma, "Quelli della notte", diventato ormai un cult della televisione.