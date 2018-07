Di reality ne ha già fatto uno e l'ha pure vinto. Era il 2003 e "L'isola dei famosi", in onda su Rai2, a quei tempi era condotto da Simona Ventura. Adesso Walter Nudo, artista poliedrico che spazia dalla tv alla musica, dopo essere stato in giro per il mondo, è corteggiato di nuovo dalla televisione. Che è cambiata molto dai tempi di "Colpo di fulmine", il programma storico di Italia 1 che l'ha visto protagonista nel 1997 con Michelle Hunziker.

Intanto, i reality stanno scaldando i motori. Presto inizierà il "Grande Fratello vip" e poi "L'isola dei famosi". Lui farà parte del cast del "Gf Vip"? «Me lo stanno chiedendo. Mi stanno tartassando con i reality. Ho sempre detto di no. Vedremo»: parola di Walter Nudo.