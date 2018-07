Severa e temuta dai suoi allievi. Ma simpaticissima. Fioretta Mari, una delle storiche insegnanti di "Amici" (quando esisteva nel talent di Maria De Filippi la categoria “attori”), si divide tra teatro e scuola di recitazione in giro per il mondo. L’abbiamo incontrata a Roma. «Vorrei tornare ad Amici per insegnare recitazione. Ero e resto una fan di Maria», ci ha raccontato.