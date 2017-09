Spesometro in tilt, la scadenza slitta al 5 ottobre

Il sistema telematico dell'Agenzie delle Entrate va in tilt e viene rinviata la scadenza per presentare gli adempimenti fiscali per il cosiddetto Spesometro. Fissata al 28 settembre è stata spostata al 5 ottobre. Saranno considerati tempestivi gli adempimenti effettuati entro quella data, spiega l'Agenzia delle Entrate. Gli uffici valuteranno anche la possibilità di non applicare sanzioni, per una sorta di moratoria, in caso di errori formali o effettive difficoltà, fino a 15 giorni dalla prima scadenza