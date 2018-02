A Civitavecchia il varo di Msc Seaview la nave più tecnologica del mondo

Al via il countdown per un nuovo varo targato Msc Crociere. Mancano, infatti, solo 100 giorni al battesimo di MSC Seaview, la smartship di MSC Crociere in arrivo il prossimo 2 giugno a Civitavecchia con una grande cerimonia cui prenderanno parte istituzioni e personaggi del mondo dello spettacolo italiano e internazionale che saranno svelati nel corso delle prossime settimane.

"Oggi iniziamo il conto alla rovescia per MSC Seaview, una nave ultramoderna che offrirà a bordo una pluralità di servizi mai vista prima, incentrati sull’offerta culinaria, sull’intrattenimento affidato a professionisti di respiro internazionale, sul design e sulla tecnologia" ha affermato Leonardo Massa, Country Manager di MSC Crociere.

MSC Seaview sarà impegnata per tutta l’estate tra Genova, Napoli e Messina, porti di imbarco di un itinerario settimanale nel Mediterraneo occidentale con tappe a La Valletta, Barcellona e Marsiglia. Al termine della stagione estiva la nuova futuristica nave si sposterà in Sud America per offrire crociere verso i luoghi più affascinanti del Brasile.

MSC Seaview è gemella di MSC Seaside, battezzata lo scorso dicembre a Miami per mano della diva del cinema mondiale Sophia Loren.

Caratterizzata da un design inconfondibile, MSC Seaview è dotata di una promenade esterna che gira intorno alla nave collocata sui ponti inferiori, offrendo in questo modo ai crocieristi l’esperienza unica di vivere la vacanza ancora più a contatto con il mare.

MSC Seaview è attualmente in costruzione presso lo stabilimento Fincantieri di Monfalcone e sarà completata a fine maggio. La vendita delle crociere a bordo della nuova nave è già aperta da tempo e sta facendo registrare un altissimo apprezzamento da parte dei viaggiatori.

Ecco i numeri di MSC SEAVIEW: 5.179 è la capacità totale di passeggeri; 1.413 membri dell’equipaggio; 2.066 le cabine per i passeggeri; 154.000 tonnellate di stazza lorda; 323 metri di lunghezza; 11 ristoranti; 19 bar & lounge; 360° la promenade che gira intorno alla nave per mettere i passeggeri ancora più contatto con il mare.