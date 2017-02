Melissa Satta e il pancino sospetto nel selfie con Boateng: bebè in arrivo?

"Trova l'intruso del mio selfie". Con questa frase, e con le ultime foto postate su Instagram, Melissa Satta ha letteralmente mandato in tilt la rete: si vocifera infatti che la ex velina possa essere di nuovo incinta. Melissa si trova ora alle Canarie, in compagnia del figlio Maddox e di suo marito, Kevin Prince Boateng, che ora gioca nel Las Palmas. La showgirl si immortala in bikini in varie foto tra cui un selfie con la sua dolce metà: il suo fisico è come sempre strepitoso ma non in pochi hanno notato una pancetta sospetta che potrebbe essere l'indizio di una possibile seconda gravidanza. Per ora Satta e Boateng non confermano né smentiscono, e intanto i fan di Melissa lasciano su Instagram i loro commenti fra cui il più gettonato: "Pargolo in arrivo?"