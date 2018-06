Una coppia bellissima: Gracia De Torres e Daniele Sandri. Fidanzati da oltre 4 anni. Lei spagnola, lui milanese. Lei modella ed ex concorrente de L’Isola dei famosi, lui cestita di professione. Il loro amore ha superato ogni ostacolo e qualsiasi tipo di distanza. Ad agosto si sposeranno in Spagna. Li abbiamo incontrati, in esclusiva, in una piscina romana e Gracia e Daniele hanno svelato a Il Tempo tutti i dettagli delle nozze.