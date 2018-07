“L’America vuole perde peso”. Oltreoceano è stata scelta la dieta italiana come modello di corretta alimentazione da seguire. Un vanto per l'Italia e per la dieta Mediterranea che dal 2010 è diventata patrimonio dell'umanità. Ivana Trump, ex moglie dell’attuale presidente degli States, alcuni giorni fa ha incontrato all’Hotel Plaza Gianluca Mech, padre della dieta “Tisanoreica”, da sempre attento alle buone abitudini alimentari.

"È stata una bella emozione parlare dinanzi a centinaia di giornalisti venuti da tutta l’America per incontrare me e Ivana", svela Mech. Ecco la nostra intervista dopo il suo rientro a Roma.