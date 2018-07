Ken italiano. Alias Angelo Sanzio. Lui è stato protagonista dell'ultima edizione del Grande Fratello, condotto da Barbara d'Urso. Sanzio, che si è sottoposto a numerosi interventi di chirurgia plastica per somigliare a Ken (il marito di Barbie) ci ha rivelato in esclusiva una frequentazione. Infatti, stando alle sue parole, pare che abbia stretto rapporti con una vecchia conoscenza. Sanzio, inoltre, ha rivelato che non si tratta di una persona che gode di forte visibilità. Ma di chi si tratta? Bocce cucite. Per adesso.