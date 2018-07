Al Bano e Romina si baciano sul palco e i fan della coppia, mai così vicina a tornare insieme, sognano. Il bacio è andato in scena a Genova in occasione del concerto per i 70 anni di Costa Crociere. A documentare il tutto questo video che sta facendo il giro del web. Dal pubblico sale il coro: "Bacio, bacio, bacio". Al Bano Carrisi e Romina Power si guardano e dopo un attimo di esitazione accontentano il pubblico.

Il "leone" di Cellino San Marco da qualche mese ha ufficialmente rotto con Loredana Lecciso e gli indizi di un vero riavvicinamento con la Power si moltiplicano di settimana in settimana. E i fan sognano.