Al Grande Fratello Vip dopo il sesso orale nell'armadio e i baci sotto le tende finisce in tv anche l'autoerotismo. A non poter resistere al richiamo della carne è Lorenzo Flaherty, immortalato da una clip di Mai Dire Grande Fratello.

Il concorrente del reality ha dato sfogo ai suoi istinti al labile riparo delle coperte, sollevate con le ginocchia per non mostrare all'esterno movimenti sospetti. Tutto inutile. Luca Onestini si è accorto di tutto e ha "tanato" il coinquilino anche in un'altra occasione. Tanto che Daniele Bossari ha coniato per Flaherty il calzante soprannome di Lorenzo "mano calda".