L'attesa è finita, ecco Switch: la console multiuso di Nintendo

L'attesa, per tutti gli appassionati di videogame, è finita: Nintendo Switch, l'ultima console della casa di videogiochi giapponese, è arrivata nei negozi a 329 euro, insieme ai giochi "Zelda: Breath of the Wild" e "1-2 Switch". Proprio a Tokyo centinaia di appassionati non hanno perso tempo, mettendosi pazientemente in coda per riuscire a comprare subito il nuovo gioiellino tecnologico. Switch permetterà di giocare in tre modalità diverse, con collegamento alla tv, utilizzando la console come tablet con joystick wireless e come dispositivo mobile attaccando la pulsantiera direttamente allo schermo.

Anche gli operatori finanziari guardano con interesse al debutto della console del colosso giapponese. La Borsa di Tokyo dopo tre giorni di guadagni ha chiuso in calo di mezzo punto, -0,49%, ma in controtendenza rispetto al dato negativo di oggi c'è il titolo di Nintendo che ha registrato un balzo del 3,65%.