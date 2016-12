Elton John canta per George Michael e si commuove

"Vorrei solo che George fosse qui in questo momento, a cantare con me". Così Elton John ha ricordato George Michael parlando al pubblico tra le lacrime durante il suo concerto a Las Vegas aperto con "Don't Let the Sun Go Down on Me" mentre dietro di lui, seduto al pianoforte, campeggiava una grande foto del cantante di "Last Christmas".

Secondo il "Daily Mail", dopo aver cantato per George, "Elton John ha voltato le spalle al pubblico, tremava e sembrava proprio stesse piangendo". "Ha ricevuto una standing ovation - dice ancora il Daily Mail - e ha dovuto essere consolato da un membro della band prima di continuare lo spettacolo. Non c'era nessuno che in quel momento non stesse piangendo".

Sir Elton, che ha cantato al funerale di Lady Diana nel 1997, dovrebbe farlo anche per il suo amico George, presso il cimitero di Highgate a Londra.

Dopo la morte di Michael, l'artista 69enne aveva detto di essere "profondamente scioccato", aggiungendo: "Ho perso un caro amico - il più gentile, l'anima più generosa e artista geniale".