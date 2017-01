Auto e motorini colpiti dai botti in fiamme a Roma

Il giorno dopo si contano i danni. Qui siamo in via Enrico Fermi, altezza civico 37 in zona Marconi, a Roma. Durante i festeggiamenti di Capodanno da un balcone è stato lanciato un botto di notevole potenza che ha incendiato un'automobile in sosta. Le fiamme si sono poi propagate ad auto e motorini parcheggiati vicino alla vettura colpita. Sono stati subito allertati i vigili del fuoco che sono intervenuti per spegnere l'incendio ma le automobili erano già completamente distrutte.