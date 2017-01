Capodanno flop per Mariah Carey Figuraccia in mondovisione sul palco di Times Square

Una figuraccia in mondovisione. Con tanto di "fuga" dal palco. Mariah Carey ricorderà per sempre il Capodanno del 2016. La cantante, ospite di onore a New York sul palco di Times Square, ha avuto una serie di problemi tecnici che hanno trasformato il suo spettacolo in playback in un calvario. Ad un certo punto, visibilmente arrabbiata, Mariah ha deciso di uscire di scena con gli spettatori attoniti.

Il video della performance ha fatto il giro del mondo. E la cantante ha deciso di chiudere la vicenda con un tweet: "Sono cose che succedono. Auguro a tutti un anno felice e di salute. Continuerò a fare notizia nel 2017".