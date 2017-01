Bambino di due anni sposta il mobile e salva il fratello gemello intrappolato

Il padre, su Facebook, confessa che era molto indeciso se postare o meno il filmato. Alla fine ha deciso di farlo e la scena ha fatto il giro del mondo. Nel video si vedono i due figli gemelli di Ricky Shoff, un uomo che vive a Orem negli Stati Uniti, nella loro cameretta. Uno dei due, però, rimane intrappolato sotto una cassettiera. A questo punto il fratellino, due anni, le prova tutte fino a quando non riesce a liberarlo. Un vero e proprio piccolo eroe. "Sono fortunato che tutto sia andato per il meglio - scrive Ricky - Per favore controllate che i vostri mobili siano fissati al muro".