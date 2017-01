Rinvio del portiere contro l'attaccante e palla in rete La maledizione del Notts County contro il Cambridge

Viene quasi da pensare che sia tutto organizzato a tavolino. Altrimenti non si spiega come sia possibile che, negli ultimi 13 mesi, il Notts County, squadra inglese di League Two, abbia subito 3 gol fotocopia. E tutti contro il Cambridge. Protagonista assoluto il portiere che, rinviando, ha centrato l'attaccante avversario con la palla che, mestamente, è finita in rete.