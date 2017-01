Terribile incidente per Carlos Sainz, precipita in un burrone, riesce a finire la tappa, ma poi è costretto al ritiro

La Dakar perde uno dei suoi protagonisti. Lo spagnolo Carlos Sainz è stato infatti costretto al ritiro dopo un incredibile incidente. Il pilota, vincitore dell'edizione 2010, si è ribaltato ed è precipitato in un burrone mentre si trovava a 5 chilometri dall'arrivo della quarta tappa che si è conclusa in Bolivia. La Peugeot 3008Dkr #304 su cui viaggiava si è ribaltata per tre volte, ma Sainz e il copilota sono rimasti miracolosamente illesi. E dopo aver riportato la macchina sulla strada, sono riusciti a chiudere la tappa. Purtroppo però i danni, troppo gravi per essere riparati in tempo, lo hanno costretto al ritiro.