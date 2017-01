Abruzzo, Campo di Giove sepolto dalla neve

Bisognerà aspettare metà settimana per sperare in un rialzo della temperatura, soprattutto al centro-sud dove si registrano le situazioni più difficili legate al maltempo, dalle zone terremotate alla Sicilia. Questa la situazione a Campo di Giove, in provincia de L'Aquila, dove sono caduti quasi due metri di neve e l'emergenza sta costando al Comune più di 5 mila euro al giorno. Situazione simile in molti centri della Valle Peligna, come viene chiamata la conca di Sulmona, altopiano abruzzese (video LaPresse)