Chiara Ferragni e la canotta malandrina: è quasi "fuori seno"

Chiara Ferragni fa tendenza anche in canottiera. Eccola in uno dei suoi quotidiani scatti su Instagram in una posa in cui la canotta malandrina regala ai suoi follower quasi un fuori seno. Per chi preferisce una versione della fashion blogger più adolescenziale eccola in felpa mélange col suo Fedez che azzarda l'abbinamento della felpa a righe con il tatuaggio a tutto braccio