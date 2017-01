Sottoveste e pizzo, Adriana Lima mostra le gambe

Adriana Lima, top model nell'Olimpo del fashion dal 1997, angelo storico di Victoria's Secret, oltre che conoscere i segreti per farsi fotografare al meglio sa benissimo come farsi i selfie. Eccola in uno scatto su instagram con un top viola di pizzo. E guardate le sue sontuose gambe appoggiate sulla scrivania. Una posa molto maschile, che la modella trasforma immediatamente in un affresco di sensualità con la sua prorompenza e il suo sguardo magnetico.