Così accoltellarono un sedicenne a piazza Cavour a Roma

Calci, pugni, colpi di casco, di cintura e di catena, due coltellate. Sette ragazzi arrestati per la maxi rissa di tre mesi fa a piazza Cavour, culminata con l'accoltellamento di un sedicenne. I Carabinieri della Compagnia San Pietro e gli uomini della Digos romana hanno eseguito le ordinanze di custodia cautelare a carico di quattro maggiorenni e di tre minorenni ritenuti responsabili dell'aggressione di un sedicenne, avvenuta nella serata del 14 ottobre scorso, in piazza Cavour. Concorso in tentato omicidio pluriaggravato con l'aggravante di aver agito per futili motivi i reati contestati.