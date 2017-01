Ha perso il controllo degli sci e ha sbattuto violentemente contro le reti di protezione. È finita così la stagione per Nadia Fanchini che, caduta durante la prova cronometrata della discesa libera in programma ad Altenmarkt, dovrà essere operata. La bergamasca è stata subito soccorsa e trasportata in elicottero in ospedale per i controlli e le radiografie hanno evidenziato la frattura dell'omero del braccio destro e le fratture dei processi trasversi delle vertebre lombari