Ratajkowski, Buccino, Serebrova e Perez Un esercito di modelle nude su Instagram

L'esercito delle bellissime su Instagram, sempre più nude, si arricchisce di due nuove fiamme. Dopo Emily Ratajkowski e la nostrana Cristina Buccino, a conquistare i social con i loro scatti bollenti sono la modella russa Nina Serebrova e la collega Lyna Perez. Nina, a dire il vero, ha già fatto parlare di sé per le sue forme esplosive in primo piano mentre beve la tisana al mattino ma anche mentre si avvicina al rubinetto per lavarsi i denti. Ancora più diretta Lyna, che tra una foto del suo lato B e gli autoscatti in bagno scrive: "Vivo in bikini"