Messico, sparatoria in discoteca Un italiano tra le vittime

C'è anche un italiano tra le vittime della sparatoria in una discoteca a Playa del Carmen, in Messico. A confermarlo è il procuratore generale dello stato di Quintana Roo che ha spiegato che hanno perso la vita due canadesi probabilmente membri della sicurezza del locale, un italiano e un colombiano. Tra le vittime ci sarebbe anche un donna schiacciata nella calca successiva alla sparatoria. Il procuratore ha riferito che non si tratta di un attacco terroristico. Fonti locali riportano che l'italiano morto è Daniel Pessina.