Freddo, neve e pioggia L'Italia nella morsa del gelo

Ancora gelo sull'Italia, in particolare al Centro-Sud: pioggia, vento e nevicate continuano a creare problemi. Un senza tetto è stato trovato morto a Canicattì, in provincia di Agrigento; un altro corpo senza vita era in un capannone industriale di Viareggio, ma in questo caso la morte risalirebbe a qualche giorno fa. Decine di scuole chiuse in particolare nelle regioni della fascia adriatica; in Abruzzo decina i migliaia di persone sono senza elettrità a causa del ghiaccio e della neve e della caduta degli alberi. Divieto temporaneo per i mezzi pesanti, sul tratto abruzzese dell’autostrada A14 e sulla A24 e la A25 a causa delle intense nevicate delle ultime ore