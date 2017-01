L'appello del presidente della Provincia di Teramo: "Siamo isolati, mandate l'esercito"

"Ci sono state tre scosse di terremoto e la situazione è di totale emergenza in tutta la provincia di Teramo". Il presidente della Provincia Renzo Di Sabatino ha usato Facebook per lanciare un appello alle istituzioni. "Ci sono centri isolati per neve, non riusciamo a capire se ci sono danni. La sala operativa è stata sgombrata e dalla Prefettura ci stiamo spostando al Parco della Scienza. Abbiamo bisogno di aiuto". Di Sabatino non vede altra soluzioni che l'intervento dei militari. "Dovrebbero intervenire Esercito e Genio militare. Ci sono paesi senza energia da più di 48 ore".