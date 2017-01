È disperato Quintino Marcella, ristoratore di Silvi e datore di lavoro di uno dei sopravvissuti alla sciagura della valanga sull'hotel Rigopiano. Giampiero Parente è il primo a dare l'allarme poco dopo la slavina che spazza via l'albergo mentre all'interno ci sono la moglie e i due figli piccoli. Il cuoco, sceso in macchina si salva miracolosamente e chiama subito l'amico per chiedergli aiuto. Lui si attiva immediatamente allertando i soccorsi. Ecco l'audio