Il colpaccio di Conti: Crozza sul palco dell'Ariston

Maurizio Crozza ospite fisso del Festival di Sanremo. Ad annunciarlo il conduttore Carlo Conti durante gli ascolti in anteprima delle 22 canzoni in gara per i Big: "Tutte le sere del Festival ci sarà la copertina di Maurizio Crozza. Non in testa. Ogni sera in un momento diverso, ma comunque in diretta per prendere spunto da quel che accade durante la serata"