Terrore in strada a Melbourne, l'auto impazzita piomba sulla folla

Non sanno che di lì a poco quel pazzo alla guida del volante piomberà sulla folla. Eppure in tanti rimangono fermi a guardare le pericolose "evoluzioni". È avvenuto a Melbourne, in Australia, in una zona commerciale, molto trafficata intorno alle 14 (ora locale) di ieri quando si è consumata la tragedia, per la quale però la polizia ha escluso eventuali legami con il terrorismo. L'uomo è stato fermato ma almeno tre persone sono morte e i feriti sono una ventina.