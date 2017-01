Il maltempo flagella la Sicilia: è allerta rossa

Il maltempo si abbatte sulla Sicilia dove è allerta rossa per le piogge torrenziali e i forti venti. Isolate le Eolie, a Palermo i vigili del Fuoco hanno soccorso gli automobilisti bloccati in mezzo alle strade allagate. Disagi e allagamenti anche nel Trapanese, bomba d'acqua a Sciacca, nell'Agrigentino, dove le piogge hanno fatto esondare i torrenti e provocato frane e interruzioni stradali. Il sindaco Fabrizio Di Paola ha chiesto ai cittadini di rimanere a casa. Massima allerta a Catania dove le scuole rimarranno chiuse. Stesso provvedimento in alcuni comuni del Messinese.