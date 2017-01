Giocavano con i gratta e vinci, i dipendenti del Comune di Giugliano incastrati dalle telecamere: 50 indagati

Furbetti del cartellino scoperti in comune a Giugliano dalle telecamere dei carabinieri: c'era chi passava il badge e andava via, chi giocava con i "gratta e vinci" e chi "strisciava" anche per i colleghi assenti. Diciotto dipendenti del comune sono stati sospesi dall'esercizio del pubblico ufficio con l'accusa di truffa aggravata e di falsa attestazione o certificazione in concorso. Cinquanta in tutto gli indagati, in sei sono accusati di omessa denuncia