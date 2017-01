Cantone: "Raggi indagata? L'Anac ha fatto il suo dovere"

Il capo dell'Anac Raffaele Cantone non vuole entrare nel merito dell'inchiesta avviata dalla magistratura romana su Virginia Raggi, indagata per abuso d'ufficio e falso, in relazione alla nomina di Renato Marra a capo del Dipartimento Turismo, segnalata alla Procura proprio dall'autorità anticorruzione.

"Sulla Raggi credo che io non debba dire nulla, quello che dovevamo fare lo abbiamo fatto. La nostra valutazione riguardava un profilo amministrativo, gli aspetti penali spettano alla magistratura e io non sono abituato a commentare le attività", ha detto il capo dell'Anac a margine della presentazione del "Corruption Perception Index 2016".