"Catturate i ragni velenosi" L'appello in Australia per le scorte di antidoto

È allarme ragni velenosi in Australia, dove nell'ultimo periodo sono stati registrati numerosi casi di morsi da parte dell'Atrax robustis noto come il ragno dei cunicoli. L'impennata di incidenti ha spinto le autorità ad aumentare le scorte di antidoto, compito che spetta all'Australian Reptile Park, che dal 1981 è l'unico fornitore del medicinale. Per produrlo, però, è necessario l'aiuto di tutti: i cittadini sono invitati a catturare i ragni seguendo una procedura sicura e a consegnarli agli esperti. Qui gli animali vengono immobilizzati e i veterinari prelevano il loro veleno per trasformarlo in antidoto.