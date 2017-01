La danza delle balene incanta il web

L'occasione è stata quella del Capodanno cinese ma la danza di questi beluga avrebbe incantato gli spettatori in un giorni qualsiasi. Mira e Nicola, due esemplari di balene beluga vivono in un grande acquario di Harbin, città nel nordest della Cina, e qui hanno regalato al pubblico una danza a quattro, insieme ai loro due addestratori. I cetacei si muovo con grazia in acqua, dando vita a giochi di forme straordinari