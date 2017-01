Callejon mette ko la Fiorentina: Napoli in semifinale di Coppa Italia

Il Napoli è la prima semifinalista di Coppa Italia. Basta un gol di testa di Callejon al 15' della ripresa ai partenopei per sbarazzarsi di una Fiorentina troppo timida nel primo tempo e punita nella ripresa proprio quando sembrava aver superato il momento peggiore. Nel prossimo turno la squadra di Sarri incrocerà la vincente di Juventus-Milan per una semifinale che, in ogni caso, promette spettacolo.