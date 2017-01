Raggi indagata, Grillo blinda il sindaco di Roma e lei nega l'ipotesi autospensione

I vertici Cinque Stelle blindano Virginia Raggi ma nel MoVimento c'è chi sollecita l'autosospensione della sindaca di Roma indagata per la nomina al Turismo, poi revocata, di Renato Marra, fratello di Raffaele, ex fedelissimo della Raggi arrestato per corruzione. I pm la accusano di abuso d’ufficio e falso, e sarebbero orientati alla richiesta di giudizio immediato dopo l'interrogatorio, previsto per il 30 gennaio. "Virginia Raggi ha adempiuto ai doveri indicati dal nostro codice etico informando tempestivamente il movimento e i cittadini dell'invito a comparire che ha ricevuto l'altro giorno" ha scritto Beppe Grillo sul suo blog.