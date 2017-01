Assalto al supermercato con pistole e fucile, preso il commando che sequestrò 80 persone

Il volto nascosto, pistole e fucile a pompa in mano, il 12 settembre scorso assaltarono un supermercato di Moncalieri. I carabinieri del Nucleo investigativo di Torino hanno identificato e bloccato il commando che minacciò e tenne in ostaggio le 80 persone che c'erano all'interno, puntando le armi anche contro donne e bambini. Cinque le persone arrestate, accusate di rapina e ricettazione con l'aggravante dell'uso delle armi. La banda è ritenuta responsabile di altre due rapine in una sala giochi e un negozio di alimentari, ma è sospettata di aver messo a segno altri colpi