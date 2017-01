Entra nella gioielleria e fugge con l'orologio da 60 mila euro

Ad aprile scorso era entrato in una famosa gioielleria di via Condotti e messo a segno un colpo da 60 mila euro. Dopo aver guardato vari orologi aveva scelto quello più costoso: dopo averlo provato e riconsegnato alla commessa con un abile mossa aveva chiesto di rivederlo per poi darsi alla fuga con il gioiello al polso. A rintracciare ed arrestate l'Arsenio Lupin napoletano, un 53enne, sono stati gli agenti del commissariato Trevi. Ecco le immagini registrate dalle telecamere della gioielleria durante il furto