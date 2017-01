Tigre scappa dal circo e semina il panico a Monreale

Fuga all'alba. Una tigre bianca del Bengala è scappata dal Circo Svezia, allestito lo scorso 19 gennaio a Monreale, ed ha seminato il panico nel palermitano. L'allarme è scattato questa mattina. Mentre i carabinieri erano alla ricerca dell'animale la tigre è stata avvistata da alcuni automobilisti nella zona della circonvallazione di Monreale, nel parcheggio tra via Candido e via Venero. Alcuni passanti hanno fatto in modo che il felino entrasse nella proprietà della fabbrica di ceramiche Ferreri, in una zona recintata, dove sono subito arrivate le squadre speciali dei carabinieri. Alla fine sono arrivati i tiratori scelti della Forestale che che insieme con il veterinario dell'Asp hanno sedato l'animale per catturarlo