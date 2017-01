Lazio-Chievo finisce in rissa: tifoso sputa a Biglia, Tounkara gli dà un pugno

Finisce in rissa l'anticipo di serie A Lazio-Chievo allo stadio Olimpico di Roma, vinto in extremis dai veronesi grazie a un gol di Inglese. Mentre i giocatori rientravano negli spogliatoi, un tifoso in tribuna Montemario insulta il capitano biancoceleste Lucas Biglia che risponde a tono. In tribuna c'è anche il fuori rosa della Lazio Mamadou Tounkara che, trattenuto a stento dai presenti, riesce a dare un pugno al tifoso. Tounkara in seguito si è scusato per il gesto.