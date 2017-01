Studia odontoiatria ed è francese, Iris Mittenaere è la nuova Miss Universo

Una studentessa di odontoiatria francese è la nuova Miss Universo. Si chiama Iris Mittenaere, ha 24 anni, è alta 1,73 m, ed è originaria di Lille: ha battuto altre 85 contendenti nella 65esima finale del concorso che quest'anno si è tenuto nelle Filippine. È la seconda francese ad aggiudicarsi il titolo, dopo Christiane Martel che lo vinse nel lontano 1953, e la prima europea da 26 anni. "Sono stata molto sorpresa di aver vinto, mi sento benedetta", ha commentato la giovane che ha subito fatto sapere di voler impegnarsi per aiutare a promuovere l'educazione per i bambini e le giovani donne nel corso dei suoi futuri viaggi. "Miss Universo era un sogno, tutte le ragazze vorrebbero essere Miss Universo e io voglio aiutare le persone, voglio capire le persone, voglio incontrare le persone, ecco perché questo è un sogno per me"